Bewoonster en poetsvrouw vinden ontsnapte korenslang op terras Alexander Haezebrouck

15 februari 2019

15u51 0 Kortrijk In de Bissegemsestraat in Bissegem schrokken een bewoonster en haar poetsvrouw zich vrijdagmiddag een hoedje. “We zagen plots een slang van zo’n meter lang op het terras”, vertellen de dames. Het dier bleek te zijn ontsnapt bij een buurman in de straat.

“Mijn poetsvrouw was aan het kuisen toen ze plots zei dat er een slang in de tuin zat”, vertelt de bewoonster. “We stonden versteld en hebben meteen de hulpdiensten verwittigd. Zelf had ik ook al iets bruins gezien op het terras, maar ik dacht dat het wat bladeren waren. De brandweer is gekomen en slaagde erin om een deksel van mijn barbecuetoestel over het dier te leggen. De politie ontdekte vrij snel dat de slang toebehoorde aan een buurman twee huizen verder.” De man kwam niet veel later met zijn bakfiets aangefietst in de straat. Hij ging snel een plastieken doos halen en ging zijn slang zonder problemen ophalen. Het ging om een korenslang, die is niet giftig en komt normaal alleen voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het dier eet muizen en ratten en is een populaire slang bij terrariumhouders.