Bewonersparkeren verdubbelt in omvang VAN 267 NAAR 571 PLAATSEN TEGEN ZOMER, TE DRASTISCH, VINDT CD&V PETER LANSSENS

15 februari 2018

02u25 1 Kortrijk Het aantal gele parkeerplaatsen voor bewoners in Kortrijk neemt fors toe: van 267 nu naar 571 tegen de zomer. CD&V vindt de uitbreiding te drastisch, vooral op Overleie en in de Paleiswijk. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) vindt dat het over maatwerk gaat, waarbij geen handelszaken getroffen worden.

Inwoners vragen al lang meer gele parkeerplaatsen. Ze zijn het rondjes rijden op zoek naar een vrije plaats en het ver wandelen met boodschappen beu. Het stadsbestuur grijpt in met 304 extra bewonersparkeerplaatsen. Gewezen schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V) vindt de uitbreiding te fors en vraagt om te herzien. "Kortrijk dreigt zo een slaapstad te worden, wat niet goed is voor de handelaars", stelt Leleu. Hij verwijst naar de wijk Overleie, waar er in de Proosdij-, Kapel- en Meensestraat en Sint-Amandslaan samen 48 gele plaatsen bij komen. Hij verwijst ook naar de buurt rond het Volksplein, waar er in de Kanon-, Voorzienigheids-, Vooruitgangs-, Wagenmakers- en Boerderijstraat samen 86 gele plaatsen bij komen. "We concentreren bewonersparkeren altijd op plaatsen waar géén handel gedreven wordt. Hierdoor stimuleren we net de handel, want aan handelszaken zelf krijg je meer vrije plaatsen voor shoppers omdat er daar geen bewoners meer staan", stelt schepen Weydts. "Je krijgt er zo ook meer rotatie van shoppers. En voor alle duidelijkheid: we schrappen géén shop & go plaatsen (een vrees van Unizo, nvdr.) voor bewonersparkeren."





Veemarkt

Handelaars begonnen nochtans bijna een petitie op de Veemarkt. Op de Veemarkt zelf zijn al elf gele plaatsen ingericht. En in de directe omgeving komen er nog eens 36 bij in de Slachthuis- en Pluimstraat en in de Romeinselaan. "We leveren maatwerk af", reageert Weydts. "We richten na de kritiek namelijk ook drie extra shop & go plaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na, nvdr.) met groene kleur op de Veemarkt in, nabij groenten en fruit Isabelle. We zoeken altijd een evenwicht tussen shoppen en wonen in de stad."





Groepstarief advocaten

De schepen krijgt ook kritiek in de Paleiswijk, aan het justitiepaleis. Waar sommige advocaten klagen over een tekort aan parking, zeker nu er 8 gele bewonersparkeerplaatsen in de Peter Benoitstraat komen. "Er was al overleg met de balie. Er is een voorstel om een voordelig groepstarief voor advocaten op de parking Haven aan te bieden", countert Weydts. "Een andere optie is de komst van enkele shop & go plaatsen voor advocaten die bijvoorbeeld snel dossiers moeten afleveren in de rechtbank. We raken er samen wel uit."





Restaurant Chez Koen

Ook opvallend: de Sint-Antoniusstraat krijgt 10 plaatsen voor bewoners, zodat klanten van Chez Koen er niet meer kunnen staan. "Het is een schande dat een goed draaiend restaurant de schuld krijgt van parkeerproblemen", stelt Leleu. Er komen ook 20 gele parkeerplaatsen in Klakkaards Reke en de Tuighuisstraat. "De klanten van het restaurant kunnen nog op de kop van Prado en in de Zwevegemsestraat staan", sust Axel Weydts. Er komen verder 39 gele plaatsen in de Veld- en Vaartstraat en Leeuw van Vlaanderenlaan in de Sint-Janswijk, 24 in de Lode de Boningelaan vlakbij het Van Raemdonckpark en 22 aan de Leie in de Minister Tacklaan, Vlaanderenkaai en de Burgemeester Vercruysselaan.