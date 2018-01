Bewoners zorghotel smullen van nieuwjaarsdiners 02u31 0 Henk Deleu De bewoners van het zorghotel klinken op het nieuwe jaar met familie, vrienden en kennissen. Kortrijk Zorggroep Heilig Hart houdt acht nieuwjaarsdiners in het zorghotel in de Budastraat.

"We doen dat tot eind deze maand, per afdeling, en we nodigen telkens familie, vrienden of kennissen van de bewoners uit", zegt coördinator Frederik Vlaminck. Er wordt geen flauwe kost geserveerd, maar een hoogstaand menu. Het initiatief krijgt dan ook veel belangstelling.





Starten gebeurt met een aperitief en warme hapjes. Daarna is het smullen van een duo van pladijsfilet en gerookte zalm gevuld met fijne groentjes, een kaffiersausje, preipuree, een crumble van Serranoham en gefruite schorseneer. Het dessert omvat panna cotta met amandel, crumble en citrusgel. Er zijn ook telkens aangepaste wijnen. "De mensen in onze grootkeuken zorgen voor de bereiding, de dienst animatie en evenementen zorgt voor de catering en de medewerkers zorgen voor de bediening, zodat onze bewoners een fijne avond hebben", aldus Vlaminck. (LPS)