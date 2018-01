Bewoners Korenbloem roeren in de soeppotten 02u44 0 Maxime Petit De bewoners van woon-zorgcentrum De Korenbloem maken hier de soep klaar. Kortrijk De bewoners van woon-zorgcentrum Korenbloem in Kortrijk nemen het deze week tegen elkaar op in een soepwedstrijd, gebaseerd op het tv-programma Komen Eten.

De bewoners van elke leefgroep maken deze week, naar aanleiding van de Week van de Soep, soep voor elkaar klaar.





Een jury, bestaande uit de chef en sous-chef van het restaurant van de Korenbloem, en de chef-kok van het Parkhotel in Kortrijk, zal elke dag proeven van de soepen, en donderdag een winnende leefgroep aanduiden. "Vandaag maken twee leefgroepen soep klaar, de ene groep maakt venkelsoep, de andere pastinaaksoep", zegt ergotherapeute Emmy Vanhoutte.





"Er zijn in totaal vijf leefgroepen, die elkaar punten geven op de smaak van de soep, maar ook op sfeer en gezelligheid. Met onze activiteit willen we de Korenbloem nog eens in de kijker zetten, maar onze bewoners ook nog eens de kans geven om zelf te koken." (JME)





Maxime Petit