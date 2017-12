Bewoners De Zwaluw dolblij met 1.500 kerstkaartjes 02u49 36 Henk Deleu Het regent kaartjes in de afdeling De Zwaluw in rusthuis Sint-Jozef. Kortrijk De bewoners van afdeling De Zwaluw in rusthuis Sint-Jozef in Kortrijk hebben samen meer dan 1.500 kerstkaartjes gekregen. Dat gebeurde na een oproep, onder meer in deze krant.

"1.500 is veel meer dan we hadden durven hopen", zegt Laetitia Vandelanotte. "We kregen zelfs kaartjes uit Frankrijk en Nederland. Sommigen lieten zelfs al weten dat ze ons in hun adressenlijst hebben gezet, zodat ze volgend jaar ook zeker een kaartje zullen sturen." Het personeel van De Zwaluw, waar ouderen met psychische problemen worden opgevangen, had de oproep gedaan, omdat de 35 bewoners maar heel weinig bezoek krijgen. "Een klein deel van hen heeft nog familieleden die hen nu en dan nog eens komen bezoeken. Maar de meeste bewoners hebben nooit visite of post. We wilden hen daarom graag verrassen, zodat ze zelf ook eens kerstkaartjes konden openen", zegt Michèle Boom. Het personeel had alvast de handen vol met de verdeling van de kaartjes. "We hebben de enveloppes voorzichtig open gemaakt langs de zijkant", zegt Laetitia. "Afhankelijk van wat erop stond, verdeelden we de kaartjes dan onder onze bewoners. De exemplaren waarop ze 'jullie' een vrolijk kerstfeest wensten, belandden in een gezamenlijke doos. De kaartjes waar er 'jou' op stond, verdeelden we onder onze bewoners zelf. We stopten ook de kaartjes telkens netjes terug in de enveloppes, zodat ze die zelf konden openmaken. We zijn iedereen heel erg dankbaar." (JME)