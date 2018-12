Bevolkingscijfer blijft groeien: Kortrijk start 2019 met 76.833 inwoners Peter Lanssens

31 december 2018

Het bevolkingscijfer van Kortrijk blijft groeien. De stad start 2019 met 76.833 inwoners. Twee belangrijke redenen: de vele woonprojecten in de stad zijn in trek omdat wonen in Kortrijk als centrumstad behoorlijk betaalbaar blijft, terwijl het stadscentrum hipper wordt door investeringen zoals in de verlaagde Leieboorden en door een diverser aanbod winkels en horeca. “Er kwamen 1.614 inwoners bij, sinds begin 2012”, verduidelijkt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld-Team Burgemeester). “We kloppen alle verwachtingen. We gaan nu richting 77.000 inwoners. We bereiken zo bijna het hoogst aantal inwoners ooit gemeten in Kortrijk: 77.271 in 1977. Hopelijk blijft deze bloedvorm duren en gaan we snel richting 80.000 inwoners”, aldus Vandendriessche. Wat verhuisbewegingen betreft, is Kortrijk vooral populair bij naburige gemeenten, met Wevelgem op kop (17 procent van de nieuwkomers). De top tien omvat verder Harelbeke (15 procent), Menen (11 procent), Zwevegem (8 procent), Kuurne (7 procent), Gent (6 procent), Roeselare (5 procent), Izegem (3 procent), Waregem (3 procent) en Moeskroen (eveneens 3 procent).