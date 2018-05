Betrapt op roes uitslapen in auto en toch weer de baan op 25 mei 2018

Een automobilist die op 13 mei vorig jaar slapend achter het stuur van zijn wagen in Heule bij Kortrijk was betrapt, heeft in de politierechtbank een maand rijverbod gekregen. Daarnaast moet David P. ook een boete van 1.600 euro betalen. De agenten merkten hem op omdat zijn autolichten nog brandden. Op het politiecommissariaat bleek hij 1,82 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij kreeg een onmiddellijk rijverbod, maar agenten merkten hem nog dezelfde nacht opnieuw achter het stuur van zijn wagen op. (LSI)