Betonblokken aan station 14 april 2018

Vervoersmaatschappij NMBS heeft aan 22 stations in België betonbokken geplaatst in de strijd tegen terreur. Op die manier wil het vermijden dat terroristen bijvoorbeeld het station zouden kunnen binnenrijden. In West-Vlaanderen zijn het de stations in Kortrijk en Brugge die op die manier extra beveiligd worden. Woordvoerder Bart Crols benadrukt dat het om een preventieve ingreep gaat. "Een specifieke aanleiding is er zeker niet. Het plan lag al een tijdje op tafel en past binnen het kader van de beveiligingsmaatregelen." Het is de bedoeling om de toegang tot stations en pleinen te bemoeilijken met de betonblokken. De betonblokken zijn tijdelijk, op termijn moeten ze vervangen worden door verkeerszuilen. Die zouden dan komend najaar geplaatst worden. De totale kostprijs van de ingreep bedraagt 1,6 miljoen euro, geld dat de federale overheid heeft voorzien. In Kortrijk staan de blokken vlakbij de ronde trap, aan de kant waar vroeger de bussen hun haltes hadden. (JME)