Betoging tegen nieuwe moskee OMWONENDEN WILLEN DAT STADSBESTUUR PROJECT AFKETST PETER LANSSENS EN LIEVEN SAMYN

27 april 2018

02u54 0 Kortrijk Buurtbewoners en Vlaams Belang houden op zaterdag 12 mei een betoging tegen de komst van een nieuwe moskee in de Brugsesteenweg. Ze willen dat het stadsbestuur het project afketst. Wat nu?

De moskee opent ten vroegste in het voorjaar van 2019 in de Brugsesteenweg, waar nu nog Bio-Planet zit. Buurtbewoners houden op zaterdag 12 mei een betoging, die om 14 uur wellicht op het Sint-Amandsplein start. "We schreven alle politieke partijen aan, maar krijgen enkel van Vlaams Belang steun", zeggen de initiatiefnemers, die liever anoniem blijven. "De buurt krijgt geen inspraak over de grootste moskee van Vlaanderen, er was een negatief advies van de staatsveiligheid, er is geen oplossing voor het parkeerprobleem en er is geen duidelijkheid over de financiering van 5 miljoen euro", aldus het buurtcomité. "We gaan op de betoging niet provoceren, we willen enkel de druk opvoeren", vult lijsttrekker Wouter Vermeersch van Vlaams Belang aan.





Er staan al 2.250 handtekeningen op www.petities24.com/moskeekortrijk. De moslimgemeenschap- er wonen zo'n 5.000 moslims in Kortrijk- is niet onder de indruk.





Niet staatsgevaarlijk

"Van alle handtekeningen op die petitie, is 80 procent van niet-Kortrijkzanen", zegt gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld). "En Vlaams Belang zal voor die betoging bussen uit andere steden inleggen om meer volk te hebben. Het wordt dus opgeklopt. De uitleg klopt niet. Het gaat over een domein van 5.210 vierkante meter. De helft is voor ons gebouw en de helft voor 58 parkeerplaatsen en een stalling voor 200 fietsen. Het is niet de grootste moskee van Vlaanderen. Er is wel buurtoverleg geweest. En het kabinet van minister-president Geert Bourgeois liet eerder al weten dat moskee Atakwa niet staatsgevaarlijk is. De werken kosten 3,3 miljoen euro, via giften. Het wordt niet enkel een gebedshuis, maar ook een intercultureel centrum waar we per jaar tot 60 bezoeken krijgen, zoals van scholen. We voorzien verder een bib met aandacht voor de islamitische cultuur, klaslokalen voor Arabische lessen en voor iedereen toegankelijke vergaderlokalen. We hebben al een Nederlandstalige imam. De aanvraag tot erkenning is ingediend, maar minister Liesbeth Homans laat mogelijk de erkenningsprocedure vernieuwen. We wachten om een bouwaanvraag in te dienen tot alles nog concreter zijn", aldus Ahouna. "We willen gemeenschappen met elkaar verbinden, niet tegen elkaar opzetten", vult woordvoerder Yassin El Attar aan. Bio-Planet verlaat de Brugsesteenweg pas eind 2018. De biosupermarkt opent ten vroegste eind november een nieuwe vestiging in de Vercruysselaan. Het stadsbestuur van Open Vld, N-VA en sp.a spreekt zich later uit. De moslims blijven voorlopig de moskee in de Stasegemsestraat gebruiken.