Betogers houden mars voor Palestina 26 mei 2018

Zo'n tweehonderd betogers hielden gisterennamiddag een mars voor Palestina. De laatste maanden vallen opnieuw veel doden door geweld in die regio. "We roepen de Europese leiders op om sancties te ondernemen", zegt initiatiefnemer Jamal Qnioun. Op 14 mei viel nog een bloedbad in Palestina toen Israëlische scherpschutters ongewapende betogers onder vuur namen. Het ging om de bloedigste dag sinds 2014. "De manier waarop Israël het Palestijnse volk behandelt is onaanvaardbaar. Ook onze leiders moeten actie ondernemen en Israël sancties opleggen. Het moet verder gaan dan hen enkel eens op de vingers te tikken. Het wordt tijd dat België Palestina officieel erkent."





De betogers verzamelden om 16 uur aan de Sint-Janskerk en gingen vandaaruit te voet naar de Grote Markt. Ze scandeerden onder meer "Free Palestine". (AHK)