Betere huisvesting voor kwetsbare gezinnen 10 februari 2018

02u40 0 Kortrijk Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) Huis Ter Leye krijgt een nieuwbouw op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Steenbakkersstraat op Hoog Kortrijk.

Ter Leye begeleidt kwetsbare ouders en probeert de band met hun (jonge) kinderen te versterken. Er wordt ook mobiele gezinsbegeleiding georganiseerd. De huidige vestiging is verouderd. De panden zijn in een slechte staat. Renoveren is uitgesloten.





"We leverden een vergunning af om de bestaande panden te slopen en een nieuwbouw op te trekken", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). De sloop start uiterlijk in mei. Het optrekken van de nieuwbouw, bijna dubbel zo groot als de huidige vestiging, start in juni. "De werken kosten ruim 4 miljoen euro en worden voor 60 procent gesubsidieerd door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", zegt directrice Lies Vandemaele. De nieuwbouw omvat elf studio's voor jonge gezinnen, een kinderopvang en werkruimtes voor personeel.





De buitenomgeving wordt ook onder handen genomen en kindvriendelijk heraangelegd. Huis Ter Leye verhuist op donderdag 15 januari naar de voormalige gebouwen van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat en blijft daar tot de nieuwbouw af is. Verwacht wordt dat de nieuwbouw eind 2019 af is, gevolgd door een verhuis begin 2020. De nieuwbouw is van de hand van Snoeck & Partners uit Kortrijk. (LPS)