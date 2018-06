Beter leven voor asieldieren dankzij massale steun aan Sprotje 11.000 EURO VOOR MISHANDELD KATJE NAAR TIEN GOEIE DOELEN PETER LANSSENS

14 juni 2018

02u42 1 Kortrijk De crowdfunding voor Sprotje, de kattin die midden vorige week door de uit Oekraïne afkomstige Belg A.P. in een snikhete oven werd gestopt, loopt als een trein. Er gaat 11.000 euro naar tien goeie doelen.

De Leiestreek in Zwevegem-Knokke krijgt 2.000 euro voor de verdere renovatie van het dierenasiel.





"Het gaat naar binnen- en buitenhokken voor grote honden, een zwemvijver voor honden én een buitenren voor katten, die we de naam Sprotje geven", zegt Veerle Debaillie. "Het is normaal dat mensen zo gevoelig reageren op het tragische verhaal. Een kat maakt vaak deel uit van een gezin." Er zijn 250 kandidaten om Sprotje te adopteren. De bekendmaking naar welk gezin Sprotje gaat, is voor later. "Mensen mailen, bellen, er zijn er zelfs die onophoudelijk smeken, maar er zijn nog veel andere katten die een nieuwe thuis zoeken", zegt dierenarts Joshua Dutré. "Wij alleen al hebben nu zo'n 50 katten in het asiel, die op straat achtergelaten werden", zegt Veerle Debaillie. "Kom eens kijken."





Er gaat verder telkens 1.000 euro naar dierentehuis Rata's Animal Shelter in Belsele, kattenasiel Katimoe in Menen, Sociale Dierenhulp in Ooigem, Kat Zoekt Thuis, dierenasiel Folyfoot in Waregem, de vzw Azura in Zandvoorde die onder meer operaties van aangereden zwerfkatten betaalt, dierenasiel De Grensstreek in Rekkem, kattenopvang De Katten-Brigade in Ath en dierenasiel Animal Trust in Melle. "En we gaan nog enkele vzw's steunen, hierover later meer", zeggen dierenartsen Joshua Dutré en Valérie Huvaere. Het overschot gaat naar zorgkosten voor Sprotje, die tot ruim 500 euro kunnen oplopen. Dierenartsen Overleie, de stad Kortrijk én GAIA leggen een strafklacht neer tegen dader A.P. De correctionele maximumstraf is 6 maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren.





"Het is een duidelijk signaal dat dierenmishandeling niet kan", zeggen Michel Vandenbosch van GAIA en schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). A.P. zegt dat hij de zorgkosten wil betalen, maar meer niet. "Ik heb nog altijd geen spijt. Al die heisa, het is overdreven. Het gaat maar over een dier, niet over een mens." Het kan nog acht weken duren vooraleer Sprotje hersteld is. "De verwondingen zijn zwaar", zegt Dutré. "Het grootste deel van de verbrande huid aan de linkerflank komt los. Ook aan de rechterzijde is een stuk verbrand. Sprotje draagt speciale verbanden. Ze krijgt ontstekingsremmers en morfine-achtige pijnstillers. Ik denk dat het goed komt, al kunnen complicaties zoals infecties altijd." De crowdfunding loopt nog 20 dagen: http://www.worldofcrowdfunding.com/mishandeld-sprotje.