Betaalbaar wonen in Pepervallei: koop via erfpacht of lijfrente Werken voor Heulse buurt met 64 woongelegenheden starten eind 2019 Peter Lanssens

31 december 2018

13u34 0 Kortrijk Think Urban zet in de Pepervallei betaalbaar wonen op maat centraal. De ontwikkelaar doet dat door kopers drie opties te geven. Met naast kopen in volle eigendom ook de kans om voor formules met erfpacht of lijfrente te kiezen, in de nieuwe buurt met 64 woongelegenheden in de Heulse Peperstraat.

De Pepervallei wordt een buurt met betaalbaar wonen voor iedereen, uniek in Groot-Kortrijk. Zo is de erfpachtformule interessant voor wie geen hoog startkapitaal heeft, wat bij eenoudergezinnen en jonge gezinnen vaak zo is. Je kan in dat systeem na pakweg tien jaar toch eigenaar van de grond worden. De lijfrenteformule is het meest vernieuwend. Leopold Dekeyser van Think Urban licht toe: “Senioren die hun ‘oud’ huis verkopen omdat ze kleiner willen gaan wonen, komen gemiddeld 20.000 tot 80.000 euro tekort om een nieuwe flat te kopen. Wij geven hen de kans om in de Pepervallei enkel de ‘constructie’ van hun appartement te kopen, terwijl een investeerder de grond waarop de flat staat op de kop tikt. De investeerder betaalt vervolgens 20 jaar een maandelijkse lijfrente aan de flatbewoner(s). Bij een vroegtijdig overlijden van de bewoner(s), vervalt ook de lijfrente meteen. De voordelen? Senioren blijven gegarandeerd steeds in hun flat wonen omdat ze het vruchtgebruik hebben en krijgen via de lijfrente als het ware een extra inkomen, wat goed is voor hun koopkracht. Voor de investeerder gaat het om een kansencontract. Om het cru te zeggen: indien de flatbewoner(s) vroegtijdig overlijden, betaalt de investeerder nooit de geschatte waarde van het onroerend goed, in dit geval dus een flat, omdat de maandelijkse lijfrentes ook vroegtijdig stoppen.”

Begin 2021 instapklaar

Het terrein van 4,6 hectare is op termijn voor 100 woongelegenheden geschikt. Het aanbod in het eerste pakket omvat zowel sociale woningen als (rij)huizen, (budget)appartementen met tal van oppervlaktes en luxeflats, allen in een groene omgeving en met extra aandacht voor fietsers en kinderen. Ook opvallend: het inwerken van vier werkplaatsen, voor wie in de Pepervallei woont. De grote diversiteit kan door de samenwerking met architectenbureaus Adins Van Looveren, Paret 2 en het Urbain Architectencollectief. De prijzen voor een woongelegenheid gaan in de Pepervallei van 195.000 tot 380.000 euro, exclusief kosten. De bouwaanvraag wordt volgend jaar ingediend, gevolgd door een vermoedelijke start van de werken in het najaar van 2019. De eerste woongelegenheden zijn in het voorjaar van 2021 instapklaar. “Het project is vernieuwend én experimenteel, we zouden hier ‘de boer’ mee moeten opgaan in Vlaanderen”, stelt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). Schepen Maddens en de intercommunale Leiedal vroegen met klem aan ontwikkelaar Think Urban om aandacht te hebben voor diverse woontypes en betaalbaarheid.