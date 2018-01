Bestuurders blazen amper positief tijdens 'Weekend zonder alcohol achter stuur' 02u27 0

De politie hield afgelopen weekend 's nachts extra alcoholcontroles tijdens het 'Weekend zonder alcohol achter het stuur'.





De resultaten zijn verbazend positief. In Kortrijk blies maar liefst 98,5 procent van de bestuurders negatief. Ook in menen werden amper beschonken bestuurders betrapt. De politiezone vlas controleerde aan de Pottelberg In Kortrijk, in de Markebekestraat in Marke, in de Brugsesteenweg in Kuurne en in de Rijksweg in Lendelede. In totaal legden 129 bestuurders een alcoholtest af, slechts twee bestuurders hadden te veel gedronken.





Ook in de politiezone Grensleie (Menen, Ledegem, Wevelgem) liepen amper bestuurders tegen de lamp. Vrijdag en zaterdag legden 308 bestuurders een ademtest af, zeven bestuurders hadden te veel gedronken. De politie is erg tevreden met de resultaten. "De meerderheid van de bestuurders heeft de boodschap dus duidelijk begrepen", klinkt het (AHK)