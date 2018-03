Bestuurder valt in slaap op E17 na Tomorrowland 17 maart 2018

S. D. (25) uit Kortrijk kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod opgelegd nadat hij met 1 promille alcohol in zijn bloed in slaap viel op de E17 ter hoogte van Kruishoutem. Daarbij kwam hij in aanrijding met een ander voertuig. "De feiten speelden zich vorige zomer af", vertelde zijn advocaat. "Mijn cliënt had hard gewerkt op Tomorrowland en heeft daar na afloop nog enkele gin tonics gedronken. Hij viel in slaap in zijn wagen, die perte totale is."





(TVR)