Bestuurder scheurt aan maar liefst 149 kilometer per uur voorbij flitswagen in Doornikserijksweg Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

17u02 0 Kortrijk Eén bestuurder werd afgelopen zondagavond in de Doornikserijksweg aan maar liefst 149 kilometer per uur geflitst. “De toegelaten snelheid is daar 70 kilometer per uur”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. De politie hield afgelopen weekend flits- en alcoholcontroles.

Tijdens controleacties van de politiezone Vlas (Kortrijk / Kuurne / Lendelede) blies ,2 procent van de autobestuurders positief op alcohol. De politie controleerde zondagnamiddag en zondagavond in de Condédreef in Kortrijk, in De Vlaskouter in Kuurne en in de Izegemsestraat in Lendelede. “In totaal legden 181 bestuurders een alcoholtest af, vier daarvan hadden te veel gedronken”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “In de buurt van de alcoholcontroles hadden we ook ons flitsvoertuig opgesteld. In totaal werden 1.099 bestuurders gecontroleerd, 139 reden daarvan te snel.” De grootste overtreding werd begaan in de Doornikserijksweg in Kooigem. Daar scheurde een bestuurder aan maar 149 kilometer per uur voorbij de flitser terwijl je daar maximum 70 kilometer per uur mag rijden. Ook op de Rijksweg in Lendelede werd een bestuurder aan 138 kilometer per uur geflitst, ook daar is te toegelaten snelheid 70 kilometer per uur. De politie kondigt meer soortgelijke acties aan in de nabije toekomst.