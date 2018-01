Bestuurder rijdt in op wegenwerken en loopt weg 02u35 2

Een bestuurder pleegde zondagmorgen omstreeks 7.45 uur vluchtmisdrijf nadat hij met zijn auto was ingereden op de wegenwerken voor de heraanleg van de Pottelberg. Het voertuig vloog over een berg steentjes en kwam uiteindelijk vast te zitten in de modder. De bestuurder liet daarna zijn auto achter en liep weg. De politie kon de bestuurder echter snel opsporen. Hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de feiten. (AHK)