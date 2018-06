Bestuurder maakt amok tegen politie na ongeval 21 juni 2018

02u36 1 Kortrijk Een jonge bestuurder is in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn BMW tegen een boom geknald in het centrum van Kortrijk.

Dat gebeurde rond één uur, vlak nadat de man uit de Sint-Jansstraat de Spoorweglaan was ingedraaid. Zowel de bestuurder als zijn vriendin bleven ongedeerd bij het ongeval. Maar toen de politie ter plaatse kwam voor de vaststellingen, zinde dat de man blijkbaar niet. Hij maakte amok tegen de inspecteurs en dat leverde hem een rit op in de combi, richting commissariaat. Zijn vriendin bleef in shock achter. De BMW van haar vriend is naar alle waarschijnlijkheid helemaal verloren.





(VHS)