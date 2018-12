Bestuurder belandt op vluchtheuvel Condédreef Alexander Haezebrouck

04 december 2018

In de Condédreef in Kortrijk ging het vanmorgen iets voor 11 uur even volledig mis voor de bestuurder van een Citroën. De bestuurder reed in de richting van het Ei maar belandde ter hoogte van het PTI bovenop een vluchtheuvel aan een zebrapad. De bestuurder nam enkele paaltjes met zich mee, ook de auto zelf liep behoorlijk wat schade op. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Mogelijk lag de laaghangende zon mee aan de oorzaak.