Bestelwagen zelfstandig aannemer uitgebrand op R8: “net op terugweg van de garage” LSI

17 februari 2019

13u13

Bron: LSI 0

Op de Kortrijkse ring R8 in Marke (Kortrijk) is zondagmiddag rond 11.30 uur de bestelwagen van een zelfstandig aannemer uitgebrand. “Ik was op terugweg naar huis nadat de Mercedes Sprinter een volledig nazicht in de garage had gekregen”, vertelt eigenaar Zeno Vanneste van de firma Atricco uit Kortrijk. “Plots kwam er rook onder de motorkap, mijn toerenteller sloeg tilt en het voertuig viel stil. Ik stapte uit en probeerde met mijn klein poederblussertje nog te blussen maar dat was vergeefse moeite.” In een mum van tijd stond de bestelwagen in lichterlaaie. Even was er ongerustheid omdat in de laadruimte van de bestelwagen ook enkele gasflessen aanwezig waren maar die konden gevrijwaard worden. “Ik ben mijn bestelwagen van amper één jaar oud kwijt maar ook mijn materiaal in de laadruimte”, foetert Zeno. “En de inrichting van de bestelwagen had ook een pak geld gekost. Nu ja, ik prijs me anderzijds ook gelukkig dat ik veilig kon ontkomen.” Het voertuig strandde op de rechterrijstrook van de brug over de Leie op de R8 in Marke. Door de blus- en takelwerken bleef die rijstrook een uur lang voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde voor een file tussen Bissegem en Marke.