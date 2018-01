Beschermde monumenten worden huizen 23 januari 2018

Het gewezen restaurant Cyrano de Bergerac in de Vaartstraat 8 en 10, nabij het Plein, krijgt een nieuwe toekomst. De samengevoegde panden, het gaat over een classicistische eenheidsbebouwing met barokinvloed, dateren uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Dat is uitzonderlijk in Kortrijk. "De beschermde monumenten worden weer opgesplitst in aparte huizen, we verlenen hiervoor een bouwvergunning aan de eigenaar", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "De eigenaar laat de gevel van de Vaartstraat 10 herschilderen in authentieke materialen en kleuren. Het pand zelf wordt heropgefrist. Het pand in de Vaartstraat 8, vroeger nog gekend als café In Den Tapper, heeft een meer grondige opknapbeurt nodig. Zo krijgt het dubbele beglazing, maar aan het uitzicht verandert er ook hier niets." (LPS)