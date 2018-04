Beschermde kapel wordt leercentrum VERNIEUWING GULDENSPORENCOLLEGE PLEIN IN LAATSTE FASE PETER LANSSENS

26 april 2018

02u35 0 Kortrijk De vernieuwing van het Guldensporencollege Plein gaat een laatste fase in. Blikvanger is de restauratie van een beschermde kapel, in het hoofdgebouw. De kapel heropent in september als open leercentrum.

Nadat campus Plein al een nieuw internaat en schoolrestaurant kreeg, wordt nu sinds anderhalf jaar het hoofdgebouw uit 1841, in de volksmond gekend als 't Fort, onder handen genomen. Pronkstuk is de restauratie van de neobarokke kapel.





"Het verschil is spectaculair", zegt directeur van de eerste graad Philip Logie (40). "Zo heeft het plafond, vroeger grijs door het roet van brandende kaarsen, zijn oorspronkelijke hemelsblauwe kleur terug. En achter een valse wand is een verborgen glasraam blootgelegd. Alle glasramen worden proper gezet. En krijgen voorzetramen om te isoleren, zodat we de kapel kunnen verwarmen, wat vroeger niet kon. De specialisten van aannemer Artes Woudenberg retoucheren waar originele verf verloren ging en knappen ook alle beeldhouwwerken op. De kapel wordt een open leercentrum, waar leerlingen aan projecten werken of onder begeleiding zelfstandig leren. De orgeltribune op de eerste verdieping wordt een computerklas. We verhuren de kapel straks tijdens weekends ook voor activiteiten zoals exposities. Het moet er wel bij de sfeer passen. Zo laten we geen fuiven toe. Het is positief dat de kapel een nieuwe bestemming krijgt. Want het was de voorbije 20 jaar vooral een opslagplaats. Er waren al lang geen misvieringen meer."





Aangepast aan huidige normen

De kapel en het hoofdgebouw, waar 33 lokalen komen, openen in september met de start van een nieuw schooljaar voor zo'n 300 leerlingen van de eerste graad. "Het hoofdgebouw wordt aangepast aan de huidige normen met bijvoorbeeld nieuwe ventilatie, verwarming, elektriciteit en sanitair en een beamer in elk klaslokaal", stelt Philip Logie. "Maar er is in overleg met Erfgoed Vlaanderen ook aandacht voor de geschiedenis. Zo worden gietijzeren sterramen gerestaureerd, terwijl historische vloeren, trappen en binnendeuren bewaard blijven, naar een ontwerp van architectenbureau Felix & Partners", aldus Logie.





Nieuwe speelplaats

In het najaar start nog de aanleg van een nieuwe speelplaats voor onder meer basket en voetbal, ter hoogte van het schoolrestaurant. De speelplaats is in de loop van 2019 af en krijgt een groene verbinding met de campustuin. Alle werken kosten 8 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen euro subsidies, onder meer via Erfgoed Vlaanderen. De werf bezoeken kan op zondag 6 mei, op Open Wervendag. Een ander gebouw, gekend als De Kuil, wordt te koop aangeboden eens de eerste graad naar het vernieuwde hoofdgebouw verhuisd is. Er is daar plaats voor een woonproject, pal aan de Leie.