Beschermde Hoogmolen krijgt opknapbeurt 23 januari 2018

02u32 0 Kortrijk De beschermde Hoogmolen in Aalbeke krijgt een opknapbeurt, in overleg met het bureau Monument in Ontwikkeling en Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

"We investeren dit jaar 40.000 euro", zegt schepen Wout Maddens (Open Vld).





"We gebruiken dat budget voor het vervangen van kapotte leien op het torenkot, het optrekken van de trap, het plaatsen van nieuwe zeilen voor de wieken, het vervangen van de balken onder de arduinen steen waar de as van de molen in draait en het centreren van het vangwiel. Om het mooie zicht, de open omgeving en de windvang te vrijwaren, hebben we bovendien een voorstel voor een verkaveling voor negen woningen tegenover de Hoogmolen geschrapt", zegt Maddens. De Hoogmolen, eigendom van de stad, dateert uit 1717 en staat op de hoek van de Luingnestraat en Zevekote-straat.





Het is de bedoeling om de molen na de werken weer open te stellen voor publiek. Er zijn nog drie molens in Kortrijk met ook Preetjes Molen in Heule en Vannestes Molen in Marke. (LPS)