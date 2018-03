Beschermd eethuis opent in juni VRIENDINNEN RUNNEN HORECAZAAK OP 'T PLEIN PETER LANSSENS

21 maart 2018

02u27 0 Kortrijk Een leegstaand beschermd huisje in park het Plein krijgt een nieuwe invulling als eethuis 't Plein. Nina Manderick (42) en Ursy Pattyn (45) openen de horecazaak in juni en hopen van het Plein een bruisend stadspark te maken.

De tijd dat het Plein af te rekenen kreeg met veel stomdronken amokmakers en druggebruikers is voorbij. "Laat ons er het 'Central Park' van Kortrijk van maken", vindt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld) zelfs. Het park is dan ook populair.





Zo bleek ook in het najaar van 2017, toen de stad liet weten er een invulling te zoeken voor een beschermd huisje in de stijl van de wereldexpo in 1958. Een filmpje hierrond werd 16.000 keer bekeken op sociale media, terwijl er 35 geïnteresseerden opdaagden.





Het winnend project, waar een onafhankelijke jury met onder meer sterrenchef Matthieu Beudaert van Table d'Amis zich over boog, is van twee vriendinnen. Nina Manderick, vrouw van Peter Deurinck (53) van cafés Den Trap en Den Bras in de uitgaansbuurt aan het station, en Ursy Pattyn (45), samen met haar man Tom Brys (50) bekend van de artisanale gerechtjes 'de potjes', openen er in juni eethuis 't Plein.





Go-carts en loopfietsjes

Het wordt een gezellig eethuis, want 't Plein combineert betaalbare en lekkere hapjes zoals tapas, ijsjes en 'potjes' en drankjes zoals Omer, picon, sangria en jenever St.Pol met go-carts en loopfietsjes voor kinderen, een petanquebaan voor buurtbewoners en ook aperoconcertjes.





"Het is een schitterend park en een heel mooi huisje, we komen hier zelf al van toen we klein waren", vertellen Nina en Ursy. "We frissen het huisje op met aandacht voor de wereldexpo in 1958 en zorgen voor een ruim terras met verwarmers en fleecedekentjes. We hopen jonge gezinnen, scholieren, grootouders met kinderen en toeristen aan te trekken. Er komt ook een take away. We starten op vrijdag 1 juni en zullen telkens van dinsdag tot en met zondag open zijn, van 11 uur tot rond 21 uur. Niet 's nachts, om de buurt niet te belasten. Het is echt een buitenkans. En we kunnen op de steun van onze mannen rekenen", aldus Nina en Ursy. Nina stopt als lerares in het Centrum Leren en Werken (CLW) in Kortrijk. De twee dames investeren in de inrichting en het onderhoud van het huisje. De stad zelf bekostigt het wegwerken van een vochtprobleem in het huisje, het verven van de gevel en eventueel het maken van een opening naar de straatkant. De dames krijgen de sleutels vanaf april en hebben een concessie tot 2027. De eerste drie jaar is de huurprijs 250 euro per maand, daarna is dat 450 euro. En wat met de andere projecten? "Er zaten nog mooie projecten tussen", zegt schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "We gaan op zoek naar andere geschikte panden voor die mensen."