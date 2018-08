Beschadigde speelpleinen worden hersteld 29 augustus 2018

Jill Owen, kandidaat voor Kortrijk Vooruit, kaart de slechte staat van enkele speelpleinen aan. Zo beschadigden vandalen een speeltoestel op het speelplein aan OC De Troubadour in Bissegem. "Spijtig wat daar gebeurd is, Jongerenatelier zal het binnenkort herstellen", reageert schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). Jill Owen kaart ook de vernielde trampolines in speeldomein De Warande in Heule aan. "Ook het werk van vandalen, en niet de eerste keer", zegt de schepen . "We zullen die trampolines niet meer herstellen omdat het ons al te veel geld kostte. Er komt wel een nieuw spelelement." (LPS)