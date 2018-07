Beroep tegen uitbreiding moskee 06 juli 2018

02u41 0 Kortrijk Vlaams Belang vecht een door de stad verleende regularisatievergunning aan. Het gaat over het omvormen van een rijhuis naar gebedsruimte, palend aan moskee Atakwa in de Stasegemsestraat.

De gewijzigde functie bestaat al lang. "Door een gat in de muur te kappen, werd het huisje bij de moskee geïntegreerd, wat een bouwmisdrijf is", vindt lijsttrekker Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. "We hebben een beroepsschrift ingediend bij de provincie en stellen ons ook vragen bij de brandveiligheid van deze veredelde 'garageboxmoskee', zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens schoolbezoeken. Als blijkt dat de wettelijke voorschriften niet gevolgd zijn, eisen we het ontslag van Vincent Van Quickenborne als burgemeester", aldus Vermeersch. "De regularisatie-aanvraag volgde de gewone weg", vindt gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld).





"Het stadsbestuur oordeelt dat het stedenbouwkundig kan omdat het geen hinder veroorzaakt en een meerwaarde betekent voor de gebruikers. Ik verwacht dat de bestendige deputatie het beroep van Vlaams Belang onontvankelijk zal verklaren", aldus Ahouna. Het provinciebestuur buigt zich op dinsdag 10 juli over het dossier. Het stadsbestuur liet in de vergunning opnemen dat van zodra de moslimgemeenschap het rijhuis in de Stasegemsestraat 134 niet meer nodig heeft, het weer tot een kwaliteitsvolle eengezinswoning moet omgevormd worden. De moslimgemeenschap heeft zoals bekend plannen voor een nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar momenteel nog de supermarkt Bio-Planet zit.





(LPS)