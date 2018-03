Berg van Barmhartigheid verkocht 09 maart 2018

Konvert Service heeft op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Gezellestraat de Berg van Barmhartigheid gekocht.





De prijs was 3,27 miljoen euro. De nv laat in die buurt een luxehotel inrichten, ook in aanpalende panden. Het beschermd gebouw is onder meer geschikt voor vergaderzalen. In het pand zit ook het Rijksarchief, goed voor 8 kilometer aan stukken. Het Rijksarchief, de Regie der Gebouwen betaalt aan de stad een jaarlijkse huur van ruim 150.000 euro, blijft. Het huurcontract loopt tot 2031. Erfgoedverenigingen vrezen echter dat de geschiedenis van de Berg, die in 1630 opende, verloren zal gaan.





Het was een openbare leenbank, waar je tot 1925 geld kreeg in ruil voor waardevolle eigendommen. Het luxehotel in de Onze-Lieve-Vrouwestraat krijgt suites en een gastronomisch restaurant. Het opent wellicht in de loop van dit jaar. Het OCMW verkoopt aanpalend trouwens nog vijf stadswoningen in de Handboogstraat. Die instelprijs bedraagt 850.000 euro.





(LPS)