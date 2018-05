Berenziekenhuis wint prijs 17 mei 2018

Zestig kinderen tussen 3 en 12 jaar zakten recent naar een 'berenziekenhuis' in de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk af.





De kinderen brachten hun knuffels mee en verzorgden die in het 'berenziekenhuis'. Het speelse initiatief wilde aantonen aan dat een ziekenhuis niet bedreigend is. Stéphanie De Waele (21) uit Waregem, studente kinderverpleegkunde aan Vives, krijgt de Waregemse Leeuw omdat ze het initiatief mee vorm gaf. De prijs van N-VA wordt vier keer per jaar uitgereikt om verdienstelijke Waregemnaren eens in de kijker te kunnen zetten. (LPS)