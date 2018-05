Berenziekenhuis neemt angst voor opname weg 02 mei 2018

Zestig kinderen tussen 3 en 12 jaar zakten naar een 'berenziekenhuis' in de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk af. "De kinderen brachten knuffels mee. En mochten er bijvoorbeeld zelf een wonde van hun beertje verzorgen, een gips aanleggen en een röntgenfoto nemen. Hun knuffels waren de patiëntjes", vertelt begeleidster Kristien Vandemaele. "Veel kinderen komen onvoorbereid in een ziekenhuis terecht. Neem nu bij hun eerste spoedopname, wat beangstigend kan zijn. We tonen met dit speelse initiatief aan dat een ziekenhuis niet bedreigend is. Het 'berenziekenhuis' werkte met echt materiaal zoals stethoscopen en ziekenhuisbedden. We hadden een oproep op sociale media gelanceerd voor hun ouders." Het 'berenziekenhuis' kaderde in een bachelorproef van vier derdejaarsstudenten kinderverpleegkunde. Dat waren Stéphanie De Waele (21) uit Waregem, Lynn Van den Bussche (22) uit Wielsbeke, Shauny Vandevelde (21) uit Zwevegem en Kim Verhelst (24) uit Ingelmunster. (LPS)