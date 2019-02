Benelux-autoverkoper van het jaar weer veroordeeld voor rijden onder invloed VHS

19 februari 2019

19u04 0 Kortrijk Een 28-jarige man uit Zwevegem die in het verleden al twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed, stond nu voor dezelfde reden opnieuw voor de politierechter. Die veroordeelde de succesvolle autoverkoper tot 45 dagen rijverbod en een fikse boete.

R. werd op 15 augustus 2017 in Kortrijk betrapt, toen hij met een glas te veel op toch met de auto reed. Een pijnlijke uitschuiver, want in 2011 was de man al twee keer voor dezelfde reden veroordeeld waardoor zijn straf nu veel zwaarder is. “Mijn cliënt werkte destijds in de horeca en dat heeft hem toen die twee veroordelingen opgeleverd”, sprak zijn advocaat. “Sindsdien is hij verstandiger geworden. Omdat het te veel van hem vergde en het nachtleven hem almaar zwaarder viel, heeft hij de horeca na zes jaar vaarwel gezegd. Hij werkt nu al een tijd als autoverkoper in de Kortrijkse regio. Met succes, want vrij recent werd hij uitgeroepen tot Benelux-verkoper van het jaar.” De advocaat vroeg de rechter om mild te zijn bij de nieuwe misstap van zijn cliënt. Zijn intoxicatie leverde R. niettemin een rijverbod op van drie maanden (waarvan 45 dagen met uitstel) en een boete van 1.600 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De rechter legde hem ook medische en psychologische testen op.