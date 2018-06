Benefietconcert steunt jongeren 12 juni 2018

Het Kortrijks Vocaal Ensemble bracht op zondag 25 maart naar aanleiding van het 20-jarig bestaan de Mattheüspassie van Bach, tijdens een benefietconcert in de Sint-Janskerk. Het concert brengt 5.000 euro op voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het geld gaat naar een laagdrempelig inloophuis waar jongeren van 12 tot 25 jaar welkom zijn voor ontmoeting, vrije tijd, al hun vragen en therapie. Het komt in de gebouwen van jeugdwerk Ajko in de Veldstraat. De bovenverdieping staat nu nog leeg. Daar komen gesprekslokalen en bureaus voor medewerkers van het Jongeren Advies Centrum (JAC). Jongeren die een vraag of probleem hebben: info op www.cawzuidwestvlaanderen.be. (LPS)