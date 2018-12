Benefiet steunt bijzonder onderwijs MPI Pottelberg: “Uit dankbaarheid, mijn zoon is er zo gelukkig”

Peter Lanssens

18 december 2018

11u25 0 Kortrijk Thomas Hondequin (41) uit Wevelgem houdt zaterdag in koffiebar El Dorado in Zwevegem een benefiet voor MPI Pottelberg in Kortrijk. Kinderen, die nood hebben aan een aanpak op maat, krijgen er bijzonder onderwijs. “Mijn zoon heeft autisme en is er gelukkig. Ik toon zo mijn danbaarheid”, zegt Hondequin.

MPI Pottelberg krijgt werkingsmiddelen, maar soms volstaan die niet om het nog ‘leuker’ te doen. “Zo verdienen onze speelplaatsen beter”, zeggen Katrien Toye, Els Devenyns, Chiara Claus en Maxim Depauw van MPI Pottelberg. “Neem nu de avontuurlijke speeltuin voor onze leerlingen met autisme. Die kan nog beter ingekleed worden, want nu is het er vooral een modderpoel. Grasmatten zouden ons vooruit helpen, zodat de kinderen er dag in dag uit kunnen spelen.”

Positief voor gezinsleven

Herenkapper en barbier Thomas Hondequin, bekend van Haartiest in Wevelgem en Kortrijk, houdt samen met zijn vriendin Beatrice Wietendaele een benefiet om MPI Pottelberg te steunen. Zijn zoon Julian (5), een normaal begaafde jongen met een autismespectrumstoornis, wordt er begeleid. “Julian kon vroeger heel driftig zijn, maar hij is rustiger geworden, met dank aan de mensen van het MPI. Ze maken het hem zo makkelijk mogelijk, door hem persoonlijk bij te staan, in een klasje van zo’n acht leerlingen. Julian ontwikkelt zich goed, wat ook een positief effect heeft op ons gezinsleven”, zegt Thomas Hondequin. “We volgen de doelstellingen van gewoon onderwijs, maar met ‘iedereen vip bij ons’ als insteek, anders werkt het niet. Elk kind in het MPI heeft een aanpak op maat nodig”, zeggen de leerkrachten. “Het is leuk dat een ouder initiatief neemt om onze werking te ondersteunen. We voelen ons zo gewaardeerd. Het gebeurt nog wel eens dat ouders initiatief nemen, maar niet zo vaak hoor.”

500 aanwezigen

Het benefiet valt niet onder Music for Life op Studio Brussel omdat MPI Pottelberg geen vzw is, maar het past wel in De Warmste Week. Het benefiet ’12 uren voor MPI Pottelberg’ vindt op zaterdag 22 december in koffiebar El Dorado in de Otegemstraat 148b in Zwevegem plaats. “De inkom is gratis, we vragen enkel een vrije bijdrage voor het MPI”, zeggen Thomas Hondequin en Steven Byttebier van El Dorado. “Het zou mooi zijn indien we zaterdag 500 mensen over de vloer krijgen. Dan kan het bedrag voor het MPI aardig oplopen.”

Cabaret met een hoek af

Er is vanalles te beleven. Het startschot is om 11 uur, met een aperoconcert van J.D. & Dré Feat. Pancrase. Er zijn optredens met cabaret met een hoek af van Les Tigresses Rouges vanaf 15 uur, EM Sensitive Rock vanaf 17.30 uur en Belgium Blues Maxwell Street vanaf 20.30 uur. Er staan vanaf 11.30 uur nacho’s op het menu, gevolgd door ‘Eva’s Flavour’ wafels van Eva Waelkens vanaf 15 uur en ‘free style’ hotdogs vanaf 18.30 uur. Er is een beperkte kaart met bieren (Baardman en A.G.N.A.T), koffie en frisdranken. Het benefiet loopt tot 23 uur. Thomas Hondequin vindt het initiatief de evidentie zelf. “Iedereen zou zoiets moeten doen in zijn leven. Zoveel tijd vraagt het niet”, aldus Hondequin. Info staat op de Facebookpagina ’12 uren voor MPI Pottelberg’.