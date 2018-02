Bende stationsbuurt krijgt contactverbod LEDEN MOGEN ELKAAR VIJF MAANDEN NIET ONTMOETEN PETER LANSSENS

20 februari 2018

02u39 0 Kortrijk Vier leden van een bende, die maandenlang de stationsbuurt terroriseerde, krijgen elk een contactverbod. Ze mogen elkaar vijf maanden niet ontmoeten in het stadscentrum. Dat maakte burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bekend. De politie is verder de daders van een steekpartij op het spoor.

Ouders van slachtoffer en het Vlaams Belang hielden gisteravond een actie in het historisch stadhuis, voor aanvang van de gemeenteraad. Een van de aanwezigen was Cécile Gers (39) uit Dentergem. De vrouw kreeg op dinsdag 30 januari rake klappen van de leider van een bende, omdat ze verhaal kwam halen waarom ze tieners en vooral meisjes lastig vielen en afpersten aan het station. Zo dwongen de minderjarige bendeleden Levay (18), een vriend van haar zoon Keith (16), om zijn geld af te geven. Levay kreeg later ook doodsbedreigingen. "We willen een gerust hart als ouders en eisen dat onze kinderen weer veilig de trein kunnen nemen", vertelde Gers.





"De aanstoker zit nog in een gesloten instelling in Everberg", reageerde Van Quickenborne. "Er loopt voor de vier andere betrokkenen, die gehoord worden, een procedure om hen weldra een contactverbod van vijf maanden op te leggen. Het ging om een groep van zowel autochtonen als allochtonen."





Daders zijn herkend

Bij een tweede nog zwaarder incident, op zaterdag 3 februari, kregen drie vrienden uit Zwevegem en Deerlijk in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat twaalf messteken van twee vreemdelingen, wellicht uit Oost-Europa. Aanleiding was een banale discussie. Slachtoffer Tim Devoddere (23) uit Deerlijk, die twee steken in de bil kreeg, was gisterenavond samen met papa Patrick (49) in het stadhuis. "De politie weet wie de daders zijn, het kan niet dat ze nog steeds vrij rondlopen", stelde Tim.





"We staan zeer dicht bij een doorbraak, de daders zijn herkend", bevestigde Van Quickenborne. "De recherche maakte extra capaciteit vrij voor het onderzoek. En er zijn voldoende camerabeelden waar de daders duidelijk in beeld komen. De feiten zijn voor alle duidelijkheid onaanvaardbaar. Maar ik benadruk dat de twee incidenten niets met elkaar te maken hebben. Ze volgden kort op elkaar en geven daarom begrijpelijk een indruk van onveiligheid. Maar we vinden het met het hele stadsbestuur een vreemde reactie om te pleiten voor een aanpak van 'vreemdelingengeweld'. We doen niet mee aan het stigmatiseren van een volledige bevolkingsgroep. De huidige aanpak werkt. Dat blijkt ook uit de dalende criminaliteitscijfers", aldus Vincent Van Quickenborne.





Hardere maatregelen

Vlaams Belang wil hardere maatregelen. "Of moeten er eerst écht doden vallen", stelde lijsttrekker Wouter Vermeersch. Vlaams Belang eist dan ook meer blauw op straat, meer anonieme patrouilles, een actievere inzet van hondenbrigades, het actief opsporen van illegalen en een asielstop.