Bemiddeling rond groothandelsmarkt 23 maart 2018

02u46 1

Het stadsbestuur van Kortrijk wil de stedelijke groendienst en dienst huisvuil verhuizen van de Rekkemsestraat in Marke, die gebouwen zijn gekocht door weefmachineproducent Van de Wiele, naar de hal op Vier Linden in Heule waar de groothandelsmarkt zit.





De markt moet er op 1 augustus sluiten. Maar de handelaars verzetten zich in het vredegerecht. Er wordt eind deze maand een uitspraak verwacht, waarna een hoger beroep mogelijk is. De procedure zal daarom wellicht tot na augustus verder lopen. In een poging om uit de impasse te raken, is er nu een onafhankelijk bemiddelaar aangesteld.





Dat is Bart Weekers, ombudsman van Kortrijk. Hij zal een oplossing proberen uit te werken. Er is eventueel sprake om de groothandelsmarkt te verhuizen. Dat kan mogelijk naar de Weggevoerdenlaan in Kortrijk, waar Van Marcke de distributie afstoot (de sanitairspecialist bouwt momenteel een nieuw distributiecentrum op de uitbreiding van de transportzone LAR langs de E17 in Aalbeke, nvdr.). Of naar de Mewaf-site in de Iepersestraat in Heule, die ook verlaten wordt door Van Marcke. Afwachten wat het uiteindelijk kan worden. De ombudsman hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.





(LPS)