Bellen achter het stuur breekt aannemer die 100.000 kilometer per jaar rijdt zuur op VHS

20 februari 2019

17u48 0 Kortrijk Frank V., een 54-jarige aannemer uit Heule, heeft van de politierechter een rijverbod van drie maanden (waarvan 45 dagen met uitstel) en een boete van bijna 1.600 euro gekregen nadat hij tegen de lamp was gelopen.

In september 2017 werd de man in Kortrijk aan de kant gezet omdat hij tijdens het rijden met z’n smartphone in de hand aan het bellen was. Dat zou hem alleen een boete hebben opgeleverd, ware het niet dat de politie de man ook deed blazen. Dat leverde een positieve ademtest op en een dagvaarding voor de politierechtbank. V. heeft bovendien een behoorlijk strafregister, waardoor de inbreuken hem nog duurder komen te staan. Vervelend, want de man werkt in de bouw en haspelt naar eigen zeggen per jaar zo’n 100.000 kilometer af. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet V. eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De politierechter legde hem ook een medisch en psychologisch onderzoek op.