Bellegem verliest enige jeugdhuis 06 november 2018

Bacchus, het enige jeugdhuis in het dorp Bellegem, heeft de deuren gesloten. De betrokkenen willen voorlopig geen commentaar geven omdat ze eerst 'alles willen afsluiten'. Schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a) is op de hoogte van de sluiting.





"De huidige bestuurders stoppen omdat ze geen tijd meer hebben. Er is ook geen opvolging", zegt Herrewyn. "We hebben het jeugdhuis van bij de start altijd heel intensief begeleid", aldus de schepen. Bacchus opende in de zomer van 2016, bijna drie jaar nadat jeugdhuis Acroll op Bellegemplaats sloot omdat niemand nog de werking wilde dragen. Bacchus opende in ex-café De Smisse in de Bellegemsestraat. De naam verwees naar de Romeinse god van wijn en plezier. De kernleden zamelden zelf geld in om het pand in te richten, door pannenkoeken te verkopen. Ze volgden bovendien een jeugdhuisopleiding en kregen van de stad een erkenning als jeugdhuis. De eigenaar, brouwerij Omer Vander Ghinste uit Bellegem, zorgde voor barkoelkasten, vernieuwde elektriciteit en noodverlichting. De stad betaalde een nieuw sanitair blok en liet nieuwe sloten plaatsen, om het pand beter te beveiligen tegen inbraken. Er werd later, na klachten van omwonenden over geluidsoverlast, ook werk gemaakt van een betere isolatie en een sas. De verantwoordelijken zaten ook samen met buurtbewoners. Dat Bacchus nu de deuren sluit, ligt dus zeker niet aan een slechte uitbating. (LPS)