Belgische rugzaktoeriste getuigt tegen haar Australische ontvoerder: “Ik voelde me als een dier of een slaaf” LSI

08 maart 2019

12u48

Bron: LSI 0 Kortrijk Op het proces tegen de 54-jarige man die eerder deze week schuldig is bevonden aan ontvoering en misbruik van rugzaktoeriste Davine A. (26) uit Heule (Kortrijk) heeft het slachtoffer via de openbare aanklager getuigd over de horror die haar twee jaar geleden is overkomen. “Ik voelde me als een dier of een slaaf.” Speciaal voor het proces trok het slachtoffer samen met haar mama onlangs opnieuw naar Zuid-Australië om te getuigen, de dader in de ogen te kijken en het proces op de voet te volgen.

Begin 2017 vertoefde Davine, toen 24, in Australië voor een rondreis. Op een lokale zoekertjessite had het meisje een advertentie geplaatst om een werkplaats in de landbouw te vinden. Bedoeling was wat geld te verdienen om dan later haar trektocht verder te kunnen zetten. Een zekere Gene Charles B. (54) reageerde onder een valse naam en in Murray Bridge, in de buurt van Adelaide, kwam het tot een ontmoeting.

Davine stapte in een rode pick-up maar werd plots door de man van haar vrijheid beroofd, gevangen gehouden en misbruikt in een stal. Op een onbewaakt moment kon ze zich losmaken en via een laptop noodberichtjes sturen - “Gekidnapt, ben bang, kettingen kunnen losmaken, durf niet weglopen, is ver, rode pick-up” - waardoor er een zoektocht vanuit België en in Australië startte. Ongeveer 24 uren later kon Davine teruggevonden worden. Toen de Australische politie de zoekactie startte, maakte de Australische boer zijn slachtoffer los en bracht haar terug naar Murray Bridge, waar hij haar incheckte in een motel.

Schuldig bevonden

Eerder deze week werd Gene Charles B. schuldig bevonden, ondanks zijn ontkenning. Op de straf is het nog wachten maar via de openbare aanklager gaf Davine weer hoe ze zich twee jaar later voelt. “Telkens ik er aan terugdenk, stort ik in”, klonk het. “Ik voelde me machteloos en dacht dat ik zou sterven. Ik zat vast aan kettingen en moest dingen ondergaan die niemand ooit zou moeten ondergaan. Ik was bang dat ik nooit mijn familie nog zou terugzien. Ik probeerde niet aan hen te denken omdat het te pijnlijk was. Maar toch was het dankzij mijn familie dat mijn overlevingsdrang naar boven kwam.”

Tot vandaag draagt ze nog altijd de psychische en psychologische gevolgen van de ontvoering en het misbruik. Ze vroeg dat B. nooit meer vrijgelaten zou worden. “Hij nam me alles af, niet alleen mijn kledij en bezittingen, maar ook mijn vrijheid, mijn geest, mijn familie, mijn vrienden,… Ik zou niet willen dat iemand ooit nog moet ondergaan wat ik heb meegemaakt.”