Beleid tot 2024 wordt boeiend: stad van de glimlach, jongerenflik, Spotify voor Cultuur, nieuw festival, armoedeplan op maat van gezinnen, noem maar op Nieuw stadsbestuur stelt ontwerpplan ‘beste stad van Vlaanderen’ voor Peter Lanssens

18 december 2018

17u05 6 Kortrijk Het ontwerpplan ‘Kortrijk beste stad van Vlaanderen’ is af. Het beleid tot eind 2024 staat bol van boeiende uitdagingen. Of wat dacht u van alle inwoners laten glimlachen, een jongerenflik inzetten, het cultuuraanbod op één online platform krijgen, een nieuw festival voor 10.000 man en een armoedeplan voor gezinnen. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepenen Philippe De Coene (sp.a) en Axel Ronse (N-VA) stelden het bestuursakkoord deze middag voor, in het historisch stadhuis. De timing van alle projecten en het financieel plaatje volgen in maart, als er een definitief plan wordt voorgelegd. Kortrijkzanen krijgen eerst inspraak. We doen het bestuursakkoord niet in zijn geheel uit de doeken. We stellen twintig hoogtepunten voor.

Stad van de glimlach

Kortrijk wordt ‘stad van de glimlach’. “We leren stadspersoneel, handelaars, horecabazen en inwoners een attitude aan. Want mensen ontvang je het best met humor en een knipoog”, zegt Vincent Van Quickenborne. “We werken hier creatieve acties voor uit. En laten eigen personeel een charter tekenen om altijd vriendelijk te zijn. Te beginnen met de mensen van het meldpunt 1777.”

Jongerenflik

De politie wordt versterkt met een ‘jongerenflik’. “Die vertrouwenspersoon legt contact met jongeren die zoekende zijn”, zegt Van Quickenborne. “De ‘jongerenflik’ zoekt naar interessante tijdsbestedingen zoals op het vlak van sport en informeert hen ook over arbeidsmogelijkheden. De korpschef is pro.”

Spotify voor Cultuur

Kortrijk krijgt een ‘Spotify voor Cultuur’. Lees: een online platform waar àlle culturele spelers hun aanbod op plaatsen zoals exposities, voorstellingen, optredens, enzovoort. “Mensen kiezen op het platform wat ze allemaal willen beleven, aan een vast maandtarief”, zegt Axel Ronse. We willen op die vernieuwende manier de Kortrijkzanen dichter bij cultuur brengen.”

Nieuw festival op Weide

Kortrijk krijgt een nieuw jaarlijks muziekfestival op Weide, om talentvolle rock- en popgroepen kansen te geven. De eerste editie is op 20 juli 2019. Er komen ook gevestigde namen. “De ambitieuze organisatoren mikken op 5.000 toeschouwers, de komende jaren moet dat snel richting 10.000 gaan”, zegt Philippe De Coene. “Er is nood aan een nieuw festival in onze provincie, na het wegvallen van de festivals Torhout en Seaside vele jaren geleden.”

Jaarlijks digitaal referendum

Er komt een digitaal referendum. Inwoners stemmen één keer per jaar, telkens op zondag tussen 17 en 20 uur, online over een bepaald thema. “Een voorbeeld: houden we meerdere keren per jaar een autoloze zondag of niet”, vertelt Van Quickenborne. Wie zelf geen computer of smartphone heeft, kan stemmen in OC’s, de bib en het stadhuis. Er zijn vooraf debatten, zoals in scholen.

Armoedeplan op maat van gezinnen

Kortrijk krijgt als eerste stad in Vlaanderen een armoedeplan op maat van ieder gezin, aan de hand van gegevens van Kind & Gezin. “We gaan nóg verder door een nieuwe Europese methode toe te passen om de kinderarmoede in Kortrijk te meten”, zegt De Coene. “Aan de hand van zeventien vragen zoals: kan het kind deelnemen aan uitstapjes, draagt het afgedragen kleren en heeft het twee paar passende schoenen. Als een gezin op minstens drie van de zeventien vragen nee moet antwoorden, is er een probleem. Het wordt een radicale oefening.”

Steun voor alleenstaanden en eenoudergezinnen

Eén op vier inwoners in Kortrijk is alleenstaand of maakt deel uit van een eenoudergezin. “Van een leefloon is geen sprake bij die groep, maar ze hebben het financieel vaak wel moeilijk op het einde van de maand”, zegt De Coene. “We begeleiden die groep als eerste stad in Vlaanderen van nabij, zonder hen een stigma op te kleven, bijvoorbeeld door met gunsttarieven te werken. Het wordt één groot labo, we gaan het de komende jaren stap voor stap vorm geven.”

750 nieuwe sociale woningen

Kandidaat-huurders wachten tot 8 jaar op een sociale woning. “Er komen tegen 2020 driehonderd woningen bij, waarvan er al honderd in opbouw zijn. En we sluiten in 2020 een nieuw convenant voor 200 bijkomende sociale huizen of flats af, met de Vlaamse overheid”, stelt De Coene. “We bestrijden leegstand door nieuwe renovatieprogramma’s van sociale huisvestingsmaatschappijen zoals in de Lange Munte, Kapel ter Bede, Sionwijk en Tuighuisstraat te steunen. Om zo de leegstand van 500 sociale woongelegenheden te halveren. Alles samen betekent het 750 nieuwe en opnieuw beschikbare sociale woningen, goed om de wachtlijst met minstens een kwart te doen verminderen”, aldus De Coene.

Dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen

Een dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen uitrollen op basis van een uitgevoerde scan. Waarbij daken met een warmtegevoelige camera vanuit een vliegtuig zijn gefotografeerd. Daaruit blijkt dat 20 procent van de daken zelfs géén isolatie heeft. In die huizen wonen vooral kwetsbare gezinnen. Inwoners krijgen op basis van de scan en een nieuw premiereglement persoonlijke begeleiding.

Wijkparlement

Kortrijk wordt in 28 wijken onderverdeeld. Comités krijgen een wijkbudget, waar ze aan de slag mee kunnen voor – om een voorbeeld te geven – het houden van straatfeesten en het inrichten van speelstraten. Er is één keer per jaar een wijkparlement, waar buurtcomités en politici in discussie gaan over wat er beter kan. Er wordt ook telkens een buurtcomité van het jaar verkozen.

Kortrijk Stapt

Er komt een plan Kortrijk Stapt met acties om de belangrijkste wandelroutes toegankelijker en comfortabeler te maken, onder meer voor kinderwagens en rollators. Ook de aanpak van steenwegen zoals de Brugsesteenweg, waar trottoirs vaak te smal zijn of er gewoon niet zijn, is prioritair.

Meldpunt dierenmishandeling

Het verhaal van Sprotje, de kat die door een beul in een snikhete oven werd gestopt in Kortrijk, zindert na. Er komt een meldpunt, waar inwoners gevallen van dierenmishandeling laten weten. Zodat stad en politie onmiddellijk kunnen optreden. En waarbij de stad zich burgerlijke partij stelt, als dat moet.

Fietszones

Het uitrollen van een zone met 74 fietsstraten in het stadscentrum en zones in Marke, Heule, Heule-Watermolen en Bissegem start in 2019. Ook prioriteit: het inrichten van fietssnelwegen zoals de N50c en de N328 en nieuwe verhoogde fietspaden zoals op de as Overzetweg-Driekerkenstraat. Verder zeker: een fietscrèche in hartje Kortrijk. Die crèche omvat een stalling, services zoals kleine herstellingen, kastjes waar je spullen in opbergt, gratis kinderwagens die je kan gebruiken, oplaadpunten voor elektrische fietsen en het inzetten van fietskoeriers om boodschappen aan huis te brengen. De crèche krijgt ook een ambassade, waar alle dienstverlening rond fietsen in samengebracht wordt.

100 hectare bos

Kortrijk ligt in één van de meest bosarme regio’s in Vlaanderen. “Er komt 109 hectare bij”, zegt Philippe De Coene. Op de planning: 34ha extra in het Preshoekbos, 14ha in de Smokkelpot, 50ha in Bellegem-, Heule- en Kooigembos en het aankopen en beplanten van de Sjouwer in Aalbeke met 10,7ha bos. “Het zal de grootste aangroei van de voorbije decennia zijn”, aldus De Coene.

Meer groen in winkelwandelgebied

Het winkelwandelgebied wordt opgeknapt, met als voorbeeld handelskwartier Fünf Höfe in München. Prioriteit zijn mooie geveltuintjes langs winkels, meer bloemen en zitbanken, speelelementen, fonteintjes met gratis drinkwater, een goeie muziekinstallatie, ledverlichting, kwaliteitsvolle zaken (geen pitabars zoals bijna het geval was in de Korte Steenstraat, red.) en geen beachvlaggen en andere verrommeling. De terrastaks in Kortrijk verdwijnt, in ruil wel voor kwaliteitsvolle en peukenvrije terrassen. Beleef Kortrijk wordt opgericht en krijgt een jaarbudget van 800.000 euro voor het houden en promoten van meer en betere evenementen. In Beleef Kortrijk worden de organisaties Feest in Kortrijk, vzw Citymarketing en Toerisme en het handelsdistrict BID gebundeld.

Woonerf rond Onze-Lieve-Vrouwekerk

Veel projecten over ‘stenen’ ook in het plan, zoals de verdere verlaging van de Leieboorden. Meest opvallend: van de straatjes rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Begijnhof een idyllisch woonerf maken, een beetje zoals Le Vieux Lille in Rijsel. Zitten in het pakket: de Kapittel-, Pieter De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Zegerplein en de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

Kunstgrasvelden

Het plan om alle provinciale ploegen in Groot-Kortrijk een kunstgrasveld te geven, wordt verder uitgevoerd. De aanzet is al gegeven, met een nieuw veld voor KFC Marke. In 2019-2023 volgen in principe kunstgrasvelden voor KFC Aalbeke, White Star Bellegem, Noordstar Heule, KRC Bissegem en KSV Kortrijk.

Winter in Kortrijk in deelgemeenten

Winter in Kortrijk – met een kerstmarkt, kinderfoor en ijspiste in Kortrijk – wordt als concept in àlle deelgemeenten uitgewerkt, elk in een eigen vorm.

Zuid-West-Vlaamse federatie

Het stadsbestuur wil een overleg rond de oprichting van een Zuid-West-Vlaamse federatie van dertien steden en gemeenten. Om een regionale samenwerking rond welvaart en welzijn te ontwikkelen, via respectievelijk de intercommunales Leiedal en W13. “Opties zijn bijvoorbeeld een regionale aanpak rond de herinvulling van bedrijfsruimtes en armoedebestrijding”, zegt Axel Ronse.

Overheidsorganisatie van het jaar

Kortrijk wil met het inkantelen van stad en OCMW de ‘overheidsorganisatie van het jaar worden’. “We willen meer uit onze 1.800 medewerkers halen, ook om ons ambitieuze bestuursplan correct uit te voeren”, besluit Axel Ronse.