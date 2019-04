Bekijk de Ronde op West-Vlaams grondgebied: onze tips voor de start van de paasvakantie Redactie

05 april 2019

Kortrijk

Opening subtropisch zwembad Weide

Een maand na de brand die de toren en glijbanen van het nieuwe zwembad Weide op het Mandelaplein heeft vernield, opent op zaterdag 6 april het subtropisch zwemparadijs. Het recreatief deel omvat de met 160 meter langste wildwaterbaan van de Benelux, een golfslagbad, een wellness met bio- en zoutsauna en hamam en een warme lagune met hot pool. Afkoelen kan in het verwarmd buitenbad. Er zijn ook drie warme kinderbaden met speeltoestellen, zoals fonteintjes, waterkanonnetjes, glijbaantjes, een wip en een palmboom met waterstraaltjes. De vijf nieuwe glijbanen zijn er nog niet. Daarom zijn er nu voordeelprijzen voor wie het zwemparadijs bezoekt met een tienbeurten familiepas vanaf 49 euro. Andere voordelen lees je op www.lagokortrijk.be. Het zwemparadijs is op zaterdag open van 10 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 18 uur. Op weekdagen tijdens de paasvakantie is het subtropisch zwemparadijs open van 10 tot 22 uur.

Kortrijk

Stille Disco in Akademy

De initiatiefnemers van de tijdelijke nachtclub Akademy op de Pottelberg houden op zaterdag 6 april een Stille Disco. Aan de inkom krijg je een koptelefoon en kun je uit drie frequenties kiezen: één met muziek uit de jaren ’80 en ’90 en pop, één met urban, hiphop en african en één met house, funk en disco. Je kunt wel van frequentie wisselen. Iedereen danst, zonder dat er in de club zelf muziek weerklinkt. Je probeert rond je aan de manier van dansen te ontdekken wie naar dezelfde muziek aan het luisteren is. Je betaalt voor één koptelefoon tien euro en voor vier koptelefoons 36 euro. De avond start om 23 uur. Dansen kan tot 6 uur. Info op Facebook ‘Stille Disco Akademy’.

Kerkhove

Doortocht Ronde van Vlaanderen

Vlaanderens Mooiste passeert in onze regio alleen in Kerkhove, bij Avelgem. Er is op de wielerhoogdag een gratis toegankelijk volksfeest in de Brugstraat, tussen de brug over de Schelde en de rotonde met de Oudenaardsesteenweg. Er zijn op zondag 7 april doorlopend een bar met eet- en drankstandjes vanaf 11 uur, televisieschermen om de Ronde te volgen, een springkasteel en een dj die de sfeer erin houdt na aankomst van de renners. Er is ook een volksreceptie tussen 12 en 14 uur, maar daarvoor heb je een kaart nodig (vijf euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en vijftien euro voor volwassenen). Kaarten zijn verkrijgbaar bij cateraar Session 12 van Dave Lampole op 0475/75.66.77.

Roeselare

Expo The Wolfpack in KOERS. Museum van de Wielersport

Fotograaf Sigfrid Eggers volgde een jaar het Quick-Step Cycling Team van de Roeselaarse ploegmanager Patrick Lefevere. Dat resulteerde in de expo ‘The Wolfpack. 365 days on the road’. Je kunt de fototentoonstelling in het weekend bewonderen in KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare. De inkom zit inbegrepen in het KOERS-toegangsticket. Wie op maandag 8 april tijd heeft, kan om 14 uur een buitenkansje meepikken, want dan geeft Sigfrid Eggers zelf een rondleiding, gespekt met boeiende anekdotes, leuke weetjes en duiding bij de foto's. Hij neemt je een uur mee in de wereld van de renners van Deceuninck – Quick-Step. De rondleiding mee volgen, zit inbegrepen in het KOERS-toegangsticket. Je moet wel reserveren via koersmuseum@roeselare.be.

Wervik

Bewonder werken van Cneut in Tabaksmuseum

In het Nationaal Tabaksmuseum loopt van zondag 7 april tot en met 3 november een tentoonstelling met veertien schilderijen en vier potloodtekeningen van illustrator Carll Cneut. Vier schilderijen zijn nog nooit eerder getoond in België en de potloodtekeningen zijn een preview op zijn nieuwe boek, dat dit najaar verschijnt. Carll Cneut staat in binnen- en buitenland bekend als een echte vakman. Zo ontving hij in 2014 de ‘Vlaamse Cultuurprijs voor Letteren’ en werd hij enkele jaren geleden bekroond met de ‘Prijs Letterkunde Kinder- en Jeugdboek’. De meeste van zijn prentenboeken vonden snel hun weg naar andere landen. Carll Cneut groeide op in Geluwe en woont al jarenlang in Gent. Zaterdag wordt hij door de stad Wervik aangesteld als ereburger. Meer info over de tentoonstelling op www.nationaaltabaksmuseum.be.