Bekend ijssalon Frederic's blaast 20 kaarsjes uit 02 maart 2018

02u50 0 Kortrijk Frederic's, het bekendste ijssalon van Kortrijk en omstreken, blaast 20 kaarsjes uit dit jaar. De handelszaak op de hoek van de Lange en Korte Steenstraat krijgt in het jubileumjaar een nieuwe, hippe Scandinavische look. En vanaf de zomer wordt er voor het eerst een terras gezet.

Frederic's begon in 1998 als een chocolaterie met ook een kleine ijshoek.





"Ik voelde dat vooral het ijs een succes was", zegt Frederic Baas (40), die de kneepjes van het vak in gewezen ijssalon Gaston in de Gentsesteenweg leerde. Hij biedt ondertussen 25 smaken aan en verkoopt op een topdag al snel duizend ijsjes. "Mijn geheim? Alles is vers, wat voor kwaliteit staat. Ik gebruik verse melk, recht van een boer, en verse eieren en room. Op grootmoeders wijze dus, zonder bewaarmiddelen en kleurstoffen. De klassiekers blijven het populairst met een top vijf van vanille, chocolade, aardbei, stracciatella en speculoos. Bij de speciale smaken zijn Ferrero Rocher, Kinder Bueno en Cookies de toppers. De klanten komen tot uit Rijsel, Doornik en Gent. Ze waarderen ook dat ik zeven dagen op zeven dagen open ben, telkens van 's middags tot 18 uur in de winter en 19 uur in de zomer. Ja, ook in de winter kan er hier een lange wachtrij staan tot aan de overkant van de straat. Vooral voor de pannenkoeken en wafels met tientallen soorten toppings dan. Ik verkoop verder ijs zonder suiker, sorbet en yoghurtijs. Ik doe het nog steeds met veel passie en doe er zeker nog vele jaren bij", aldus Frederic Baas. De zaakvoerder pakt met een speciale jubileumactie uit. Wie het artikel meebrengt naar zijn ijssalon en het aan hem geeft, krijgt een extra bol voor wie een ijsje met twee bollen bestelt. Drie bollen voor de prijs van twee dus.





(LPS)