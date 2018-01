Bejaarde vrouw vlucht met gloednieuwe Mercedes 24 januari 2018

02u34 0

Vijftig kilometer. Zo weinig had de nagelnieuwe Mercedes C180 van een bejaarde vrouw uit Kortrijk al gereden, toen ze in september 2016 tegen twee geparkeerde wagens belandde.





Na het ongeval reed Yvette V. gewoon verder, maar via een getuige en de brokstukken kon de aanrijdster toch gevonden worden. V. bleek bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben. "Ze duwde op het gaspedaal in plaats van de rem", pleitte haar advocate. Dat ze met een gloednieuwe Mercedes reed, hoefde niet te verwonderen, want haar echtgenote was jarenlang concessiehouder voor Mercedes-Benz in de Kortrijkse regio.





De politierechter legde een boete van 600 euro en een rijverbod van 21 dagen op. (LSI)