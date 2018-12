Begijnhof promoot historische kerststal Peter Lanssens

11 december 2018

16u40 0 Kortrijk De ‘vrienden en bewoners’ van het als werelderfgoed beschermde Begijnhof raden aan om tijdens de eindejaarsperiode een historische kerststal te bezoeken. De kerststal staat in de begijnhofkapel. “Het is zeker een ommetje waard, want de stal dateert van het einde van de negentiende eeuw”, zegt Wim Vandamme namens de ‘vrienden en bewoners’.

“De beelden zijn een halve meter hoog en komen uit Beieren in Duitsland”, vervolgt Wim Vandamme. “De stal en de beelden werden in 1993 in de sacristiekapel teruggevonden. Jozef en Maria zaten in een jutezak. Na honderd jaar zagen ze weer het licht, ook omdat in 1993 de aanzet van de restauratie van het Begijnhof werd gegeven. Hubert Vromant zet de kerststal sindsdien ieder jaar met fijne hand en grote zorg op. Hij is de huisbewaarder en was jarenlang de herder voor het laatste begijntje Marcella Pattyn”, aldus Wim Vandamme. De laatste begijn ter wereld Marcella Pattyn (92) stierf midden april 2013 in haar slaap in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Haar standbeeld is te bezichtigen in het Begijnhof. Johanna van Constantinopel stichtte het Begijnhof in 1238. Het Begijnhof ligt in het hart van historisch Kortrijk, tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk.