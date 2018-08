Beenhouwer wordt friturist: "Uiteraard maak ik mijn stoofvlees zelf" 11 augustus 2018

02u30 0 Kortrijk Slager Lawrence Pyck (26) staat niet langer in de slagerij, maar bakt sinds vorige maand frietjes. Samen met zijn vriendin Celine Vandemeulebroucke runt hij frituur 't Ezelke in het centrum van Kuurne. En uiteraard maakt hij zijn stoofvlees en vol-au-vent zelf.

Bij de familie Pyck staat het beroep van slager hoog aangeschreven. Vader Wim runt slagerij Crul in de Leiestraat in Kortrijk en zijn twee zonen kozen voor hetzelfde beroep. "Mijn broer werkt nog in de slagerij van mijn vader, maar mijn schoonvader Frank Vandemeulebroucke had al een tijdje frituur 't Ezelke op het oog. De eigenaar had er genoeg van en besliste het pand te koop te zetten. Uiteindelijk hebben wij het gekocht en de zaak helemaal gerenoveerd. Met dank aan mijn schoonvader voor de hulp. Hij is zaakvoerder van Westspa in Kuurne."





Een beenhouwer die frietjes bakt, biedt zo zijn voordelen, zo blijkt. Lawrence lacht: "Inderdaad, ik maak vers stoofvlees, verse vol-au-vent, lookworsten en brochettes. Ik weet nu eenmaal welk stukjes vlees ik nodig heb." Zowel Celine als Lawrence volgden een spoedcursus en verwelkomen graag hun klanten in hun nieuwe zaak. "Het zelfstandige werk trekt ons aan. We zijn erg sociaal, slaan graag een praatje met onze klanten en bedienen hen graag van lekker vlees en verse frietjes. Onze frituur ging open tijdens het bouwverlof. We dachten dat we rustig zouden starten, maar vele klanten vinden de weg al naar onze frituur", aldus Celine. (XCR)