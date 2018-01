Beeld Metamorfose verhuisd 02u41 1

Metamorfose, een abstract bronzen beeld van beeldhouwer Maurits Witdouck uit Gent, staat niet langer op het Overbekeplein. Het werk, een schenking van gewezen voedingsdistributiegroep Kerkhof-Grijspeerdt uit Kortrijk, werd er in 1988 onthuld. Nu het plein vernieuwd wordt, is de centraal gemetste opbouw met groen verdwenen, net zoals het beeld zelf. Het kreeg op voorstel van de adviesraad 'kunst in de publieke ruimte' een nieuwe bestemming en staat nu op het grasplein naast de inkom van OC De Troubadour in Bissegem. Wijlen Maurits Witdouck, die in Menen opgroeide, maakte een reeks monumentale beelden. Zo is in Kortrijk ook het Mariabeeld in de kerk Sint-Pius X van hem. (LPS)