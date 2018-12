Bedrijf helpt MS-patiënt: verkoop polsbandjes brengt 10.095 euro op Peter Lanssens

21 december 2018

Alle medewerkers van energieleverancier voor ondernemers Elindus, met vestigingen in Kortrijk en Rijkevorsel, slaan deze maand de handen in elkaar met de verkoop van polsbandjes voor de MS-Liga Vlaanderen. De teller staat momenteel al op 10.095 euro. De succesvolle actie loopt nog tot 31 december. Ze doen de actie niet zomaar, maar om collega Tom Vermeiren (25) uit Merksplas te ondersteunen. De accountmanager kreeg begin deze maand namelijk te horen dat hij aan multiple sclerose lijdt. Dat is een ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hij heeft de RRMS-variant, gekenmerkt door ontstekingsaanvallen. “We tonen zo met zijn allen ons warm hart, naar collega Tom toe”, zegt CEO Toreno Noreilde (42). Naast de verkoop van polsbandjes, staat Elindus deze maand 10 cent per verkocht Megawattuur aan de MS-Liga af. Enkele collega’s trokken gisteren naar domein Puyenbroeck, om er de cheque in het kader van De Warmste Week te overhandigen. Tom Vermeiren en zijn collega’s deden hun verhaal eerder in deze krant.