Bedrijf betaalt uw zonnepanelen AL RUIM 400 KORTRIJKZANEN STELLEN DAK TER BESCHIKKING PETER LANSSENS

12 mei 2018

02u32 0 Kortrijk Geen budget om zonnepanelen te kopen? Human Districts doet het in uw plaats. Het nieuwe bedrijf kiest Kortrijk als pilootstad in Vlaanderen. Er tekenden al ruim 400 Kortrijkzanen in. Maar heeft het concept dan alleen maar voordelen?

De startup Human Districts regelt de financiering, de plaatsing, de verzekering, het onderhoud en de monitoring. Ideaal voor jonge gezinnen die pas een huis kochten en zelf geen budget meer hebben om in zonnepanelen op hun dak te investeren. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. "Er zitten geen addertjes onder het gras", verzekert medezaakvoerder Lothar De Keyne (27). "We rekenen een vergoeding volgens verbruikte energie aan. Maar de energiefactuur die je betaalt blijft, door de zonnepanelen op jouw dak, uiteindelijk zeker 20 procent goedkoper. Samen met energietechnologiebedrijf EnergyVision willen we zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen. Hoe meer installaties, hoe sneller we kunnen groeien. We willen van Kortrijk zo de groenste stad van Vlaanderen maken."





De keuze voor Kortrijk is trouwens niet toevallig. De distributietarieven zijn daar het hoogst van heel Vlaanderen. "Inwoners halen er dus hun voordeel uit om zonnepanelen op hun dak te leggen", zegt De Keyne. Hij haalde de mosterd in het buitenland bij het gelijkaardig zonnepanelenproject SolarCity van Tesla-ceo Elon Musk. "In de Verenigde Staten werkt het alvast gigantisch goed. We verwachten hetzelfde bij ons. Goed een week na onze lancering stellen al ruim 400 Kortrijkzanen hun dak ter beschikking. We zijn overweldigd door de massale positieve reacties en verwachten meer dan duizend deelnemers in Kortrijk. Nadien hopen we uit te breiden richting Harelbeke en Waregem of richting Izegem en Roeselare."





Overkopen

Wie in zee gaat Met Human Districts, mag de zonnepanelen op termijn overkopen. "De oorspronkelijke waarde van de zonnepanelen daalt elk jaar met 5 procent", zegt De Keyne. "Zo koop je de installatie dus bijvoorbeeld na vijftien jaar aan 25 procent van de originele prijs. Je kan je contract met Human Districts altijd opzeggen, al vragen we wel een verbrekingsvergoeding van 100 euro per paneel binnen de eerste drie jaar, 75 euro per paneel tussen het vierde en zesde jaar en 50 euro per paneel tussen het zevende en negende jaar. We streven immers naar een samenwerking op lange termijn met onze klanten. Wie verhuist, kan het contract laten overnemen door de nieuwe eigenaar. Die kan de installatie bijvoorbeeld ook overkopen." Info: https://kortrijk.humandistricts.be.