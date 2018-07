Bed al 7.800 keer bezocht 24 juli 2018

Het internationaal stadsfestival Play, sinds zaterdag 23 juni open, laat kinderen met kunst spelen. De originele aanpak slaat aan. Zo is het bed met springkussen van 14 op 20 meter op de Grote Markt, van de Nieuw-Zeelandse kunstenares Jennifer Rubell, een blikvanger.





"Het bed is al 7.800 keer bezocht of besprongen", zegt Anke Seynaeve, kabinetsmedewerker van schepen van Cultuur An Vandersteene (N-VA). Het is ook erg plezant in de Broeltoren Noord, waar je je op de eerste verdieping door een ruimte vol limoengroene ballonnen kan banen, om vervolgens vanuit een deurtje naar beneden te springen, op een gigantisch luchtkussen. Het is slechts een kleine greep uit het aanbod, want Play omvat meer dan veertig binnen- en buiteninstallaties van (inter)nationale kunstenaars, met humor en spel. Play loopt tot 11 november.





Info: www.playkortrijk.be. Een spel spelen kan op www.playstadsspel.be. (LPS)