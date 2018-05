Bazaar zet Casinoplein op kaart OOK NIEUWE FESTIVALS OP PLEIN EN IN BEGIJNHOFPARK PETER LANSSENS

18 mei 2018

02u37 0 Kortrijk De Sinksenfeesten bieden steeds meer muziek en entertainment aan. Bazaar zet het Casinoplein op de kaart. Ook nieuw zijn Tree Some op het Plein en Peloeze in het Begijnhofpark. Andere festivals, zoals in de Doorniksetunnel, groeien.

Sinksen is groter dan ooit, met 32 feestlocaties. Een van de nieuwe locatie is het Casinoplein, waar eetbar Nude, de Griekse bistro-bar Mediterraneo, boekenhuis Theoria en het Conservatorium de handen in elkaar slaan. Met als resultaat de oosterse oase van rust Bazaar, ideaal om de drukte van de feesten even te ontvluchten om van tal van sensaties te proeven. Het mooi gedecoreerde Bazaar brengt Griekse hapjes, een sushibar, Thaise schotels, hamburgers van Paul's Boutique, een fruitbar en streetfood. Er is een braderie waar creatieve geesten kunstwerken, kledij, vinyl en boeken aanbieden en een podium met toneel, jazz, accordeon, slagwerk en strijkers en zwoele oosterse beats. Kinderen leven zich uit met gratis ballonnen, een sprookjesmobiel, grime, henna, een verkleedkist en een reuzenknikkerbaan.





"Bazaar is een unieke plaats, waar bezoekers genieten", zegt Louis Ottevaere van Nude. "Ook in de handelszaken zelf is er vanalles te beleven met bijvoorbeeld cocktails en tapas en dj-optredens in Nude, Griekse optredens in Mediterraneo en een ramsj boekenverkoop in Theoria (ramsj betekent 'rommel' in het Jiddisch en is ook synoniem aan koopjes - nvdr.). We maken van Bazaar een traditie op Sinksen en willen de komende jaren nog meer handelaars aanspreken."





The Concrete Club

Ook nieuw, na een test in het Boerenhol in 2017, is Tree Some, dat drum 'n bass en house brengt om het Plein te laten dansen.





Eveneens nieuw, met dank aan horecazaken Vagant en Vesper, is Peloeze in het Begijnhofpark, waar je een tjokvol programma met dj's en bands hebt en lekkere bites en drinks. Er zijn festivals die groeien, zoals in de Doorniksetunnel. The Concrete Club is een initiatief van Shaun Vanderplancke van café De Gouden Aap. In de tunnel kan je los gaan met kleppers zoals MNM-presentator J.Roots en Black Mamba van Studio Brussel.





"Het tunnelfestival is nog beter ingericht", zegt Shaun Vanderplancke. "Met dj's in een toren, op het ovaal waar je als voetganger de trappen neemt om de tunnel te betreden. Een soort extra derde verdiep dus, om nog meer sfeer te brengen. We voorzien een vlotte doorgang voor fietsers en voetgangers, zodat die zich geen weg moeten banen tussen de feestvierders." De zomerse beachbar Sand Tropez, van Café 56, verkast van het Casino- naar het Conservatoriumplein. Soca (carnavalmuziek van de Caraïben) doet zijn intrede in de Stationsstraat. Road Rock staat op de Grote Kring en dan zijn er nog vaste waarden zoals Bockor Rock op het Schouwburgplein en Sinxen Vlas op de Vlasmarkt. Alle details staan op www.sinksen.be.