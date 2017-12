Baskettornooi voor Olivia brengt ruim 15.000 euro op 02u32 1 Henk Deleu De basketvriendinnen kijken samen naar een film en diareeks over Olivia. Kortrijk Het basketbaltornooi ter nagedachtenis aan Olivia Lannoo heeft ruim 15.000 euro of zelfs meer opgebracht, zo vermoedt Katelijn Bohez, de mama van Olivia.

De 21-jarige basketster overleed op 19 mei aan een zeer agressieve variant van de zeldzame ontstekingsziekte NMO. Samen met drie vriendinnen Nele Vervenne, Jolien Verkruysse en Froni Vanoverbeke droomde Olivia ervan om een baskettornooi te organiseren in Kortrijk. Het tornooi was er zaterdag, maar helaas zonder Olivia.





"Het is hartverwarmend om hier vele vriendinnen van Olivia te zien. 200 spelers en trainers waren aanwezig op het tornooi en de galamatch werd er één met de beste vriendinnen van Olivia. Het tornooi zal meer dan 15.000 euro opbrengen. Dat tellen we in de loop van de week, want met de kerstdagen willen we niet thuisblijven, want ons meisje is er niet bij."





Truitje geveild

Grote aanwezige was Emma Meesseman, lid van het Belgische basketteam 'de Belgian Cats'.





"Ik heb het verhaal van Olivia gevolgd op sociale media en vond het belangrijk om hierbij te zijn. Zonder dat de mama het wist heb ik mijn truitje, met handtekening van de spelers laten veilen", vertelt Emma die slechts even in het land is. Het truitje heeft een emotionele waarde, want net als Meesseman speelde Olivia steeds met het nummer elf. Veilingmeester en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wist het truitje voor liefst 1.000 euro te verkopen aan Franky Maessen uit Passendaele. De opbrengst gaat naar de Guthy Jackson Foundation, de organisatie in de Verenigde Staten die onderzoek steunt naar de ontstekingsziekte NMO. (XCR)