Bart Caron (Groen) zegt actieve politiek vaarwel Peter Lanssens

10 januari 2019

14u52 0 Kortrijk Vlaams parlementair Bart Caron (63) uit Marke, Groen-lijstduwer bij de verkiezingen op 26 mei, ambieert geen nieuw mandaat. Hij stopt na de verkiezingen met actieve politiek. “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik ruim plaats. Er zijn veel jonge mensen met ambitie bij Groen.“

Zijn politieke carrière startte in 1999 bij toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux en zijn opvolger Paul Van Grembergen, eerst als raadgever en nadien als kabinetschef. In 2004 kwam Caron zelf op voor de Vlaamse sp.a-Spirit-lijst in West-Vlaanderen. Als opvolger van Renaat Landuyt, die federaal minister werd, belandde Caron toen in het Vlaamse parlement. Na de verbrokkeling van Spirit in 2008 koos Caron uiteindelijk in 2009 voor Groen. Caron zetelt sinds 2009 voor Groen in het Vlaams parlement. Bart Caron was van 2007 tot 2014 ook gemeenteraadslid in Kortrijk. Wie de Vlaamse Groen-lijst in West-Vlaanderen zal trekken, nu Caron duwt, is nog niet beslist.

Boek over cultuurbeleid

Wie aan Caron denkt, denkt automatisch aan cultuur. Hij was vroeger cultuurfunctionaris in Marke, werkte ook op de cultuurdienst van Kortrijk en was eerst informateur en later coördinator van ‘Brugge 2002', het project rond Brugge als culturele hoofdstad van Europa. Caron werkt momenteel nog aan een boek over het cultuurbeleid in Vlaanderen, dat eind februari verschijnt. Hij wil zich na de verkiezingen in mei weer meer met de ‘culturele praktijk’ bezighouden. Bart Caron is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij treedt in zijn vrije tijd als contrabassist op.

